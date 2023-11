La Roma molla Marcos Leonardo. Secondo quanto riportato 'Leggo', il club giallorosso - dopo il tira e molla estivo - avrebbe deciso di destinare le risorse per il talento brasiliano a un rinforzo in difesa o sugli esterni. Ad esempio, si legge, un nome che piace è quello di Eric Dier del Tottenham, che riabbraccerebbe volentieri Mourinho. Per la sinistra, invece, piace il brasiliano (con passaporto italiano) Piton del Vasco Da Gama.