La Roma è ancora in corsa per Denis Zakaria. Secondo quanto riporta repubblica.it il centrocampista del Borussia Mönchengladbach, profilo preferito da Mourinho per la sua squadra, non è ancora da considerarsi sfumato. Ali Dursun, il nuovo agente dello svizzero, ha il telefono che continua a squillare senza sosta, in particolar modo anche ora che la squadra elvetica ha conquistato il pass diretto per il Mondiale anche grazie alla qualità del giocatore classe '96. Pinto ci prova ancora quindi. Il problema è la concorrenza di club come Juventus e Borussia Dortumund.