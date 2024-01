Roma, Pinto non si ferma: tentativo per Dedic. Ma solo ad una condizione

La Roma non è ancora sazia. Dopo aver chiuso per Angelino e Baldanzi, Tiago Pinto sta lavorando in queste ultime ore da general manager giallorosso per provare un ultimo switch. Che prevederebbe la partenza di Celik e l'arrivo del 21enne Amar Dedic, terzino destro di proprietà del Salisburgo valutato 18 milioni. Il bosniaco sta impressionando in questa stagione con la maglia del club di proprietà della Red Bull e su di lui, oltre ai giallorossi, sono da segnalare anche diverse società di Premier League. Si parlerebbe in caso di un prestito con obbligo di riscatto.



CHI E' - Contratto valido fino al giugno del 2027, nato in Austria ma di nazionalità bosniaca, Dedic è uno dei talenti in rampa di lancio della rosa di Gerhard Struber. Oltre alla qualità anche duttilità tattica (può giocare indifferentemente a destra o sinistra, così come al centro all'occorrenza) e tanta personalità, come dimostra la fascia da capitano indossata in questa stagione. Da inizio anno la sua crescita è stata costante, come dimostrano le 25 presenze complessive, di cui 6 in Champions League, condite da un totale di 5 gol e 3 assist per i compagni.



CELIK - Affare complicato che potrebbe essere rinviato a giugno quando Kristensen tornerà al Leeds e Karsdorp potrebbe fare le valigie. Intanto però la Roma ci prova, condizione necessaria per tentare un affondo last-,minute è la cessione di Celik che ha rifiutato il Galatasaray ma è entrato anche nelle mire del Marisiglia. Il terzino accetterebbe volentieri la destinazione, oggi si proverà con la formula del prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Altrimenti c'è sempre la possibilità di convincere Celik a tornare in Patria fino all'otto febbraio, giorno in cui chiude il mercato turco.