Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida di San Siro con l'Inter: "La cosa bella del calcio è che le partite valgono tutte lo stesso, tre punti. E' una gara difficile contro la finalista della scorsa Champions e che sta facendo una grande stagione, hanno un grande club e grandi giocatori. L'abbiamo preparata il meglio possibile".



LUKAKU - "E' una partita uguale alle altre, non ha avuto tempo per pensare a queste cose, giovedì ha segnato. C'è una cosa che io non riuscirò mai a capire, come una partita come questa non si possa giocare lunedì avendo giocato giovedì. Ha una storia importante nell'Inter, sta costruendo la sua storia nella Roma. E' il calcio".



SILENZIO STAMPA INTER PRIMA DELLA GARA - "Loro hanno dei dirigenti più bravi e più esperti d'Italia, non mi metto a commentare la strategia dell'Inter. Molto rispetto per loro: loro fanno quello che ritengono giusto e noi facciamo quello che pensiamo".