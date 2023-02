Chiuso definitivamente il capitolo Zaniolo e tirate le somme della finestra di mercato invernale, Tiago Pinto è pronto a volare in Svizzera. Questa mattina infatti una delegazione della Roma (capitanata dal general manager portoghese) è attesa a Nyon, nel quartier generale della Uefa, per un confronto con il massimo organo calcistico continentale. Sul tavolo ci sono ovviamente i temi che - dalla fine dell’estate - stanno condizionando fortemente il lavoro del club e del gm giallorosso sul calciomercato. Non si tratta di un faccia a faccia per provare a cambiare o rendere meno stringente la “morsa” della Uefa sui conti del club dei Friedkin, bensì di una verifica periodica necessaria ad accertare il rispetto dei paletti imposti alla fine dell’estate. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.