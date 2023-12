Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 contro lo Sheriff, al quale ha contribuito con il suo primo gol in giallorosso. Di seguito le dichiarazioni:



IL GOL - "Un'emozione molto difficile da spiegare. Una cosa che sogno da tutta la vita, sono romanista fin da piccolo. Ho pensato a tutte le persone che hanno fatto parte del percorso che mi ha portato qui".



LA CURVA - "La Curva Sud che urla il tuo nome? Una cosa pazzesca, non riuscivo neanche a immaginarla. I tifosi della Roma sono pazzeschi, lo sanno tutti".



LA PRESTAZIONE - "Cerco sempre di provare a fare le giocate che ho sempre fatto, se entri con la paura è la cosa peggiore. Il mister mi ha detto di stare tranquillo e spero di esserci riuscito. Mourinho? Lavorarci tutti i giorni è incredibile, un onore essere allenato da lui".



LA ROMA - "Sono alla Roma da quando ho 9 anni, ormai è una seconda famiglia. Giocare per la Roma significa anche questo".



L'ISPIRAZIONE - "Non ho un giocatore in particolare, mi piacciono i centrocampisti che si inseriscono e cerco di guardarne il più possibile. Anche tra quelli della squadra".