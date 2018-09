La Roma di Monchi è già sotto processo. Il ds, che dopo la scorsa stagione ha voluto rivoluzionare la rosa con 12 nuovi acquisti, è ai ferri corti con l’ambiente che lo ritiene tra i maggiori responsabili di questo difficile inizio di stagione. Come scrive il portale spagnolo Elgoldigital, nel caso in cui i giallorossi e lo spagnolo dovessero dirsi addio, il Manchester United sarebbe pronto ad approfittarne puntando proprio sull’ex Siviglia. Una scelta che farebbe felice anche l’Atletico Madrid, che potrebbe tenere il proprio ds Andrea Berta, anche lui nel mirino dei Red Devils.



La Roma di Monchi è già sotto processo. Il ds, che dopo la scorsa stagione ha voluto rivoluzionare la rosa con 12 nuovi acquisti, è ai ferri corti con l’ambiente che lo ritiene tra i maggiori responsabili di questo difficile inizio di stagione. Come scrive il portale spagnolo Elgoldigital, nel caso in cui i giallorossi e lo spagnolo dovessero dirsi addio, il Manchester United sarebbe pronto ad approfittarne puntando proprio sull’ex Siviglia. Una scelta che farebbe felice anche l’Atletico Madrid, che potrebbe tenere il proprio ds Andrea Berta, anche lui nel mirino dei Red Devils. Calano invece le voci che lo vorrebbero al Barcellona. Il club catalano, infatti, non sembra interessato.