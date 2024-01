Roma: più Torino che Genoa per Kumbulla

Il destino di Marash Kumbulla è lontano dalla Capitale.

La decisione di Daniele De Rossi di passare alla difesa a quattro sembra chiudere le porte di Trigoria al difensore italo-albanese, appena tornato a disposizione della Roma dopo il lungo stop patito in seguito all'infortunio della scorsa primavera.



Nel colloquio avuto nei giorni scorsi tra il neo-tecnico giallorosso il 23enne nativo di Peschiera del Garda è stato chiaro che per quest'ultimo lo spazio in squadra da qui al termine della stagione non sarà moltissimo. Sia per questioni tattica, che fisiche. Per questo motivo il giocatore, che ha un contratto con la Roma in scadenza a giugno 2025, ha chiesto e ottenuto dalla società l'opportunità di andare a giocare altrove. Ovviamente a titolo temporaneo. Una soluzione che permetterebbe al ragazzo di ritrovare quel ritmo partita inevitabilmente perso dopo tanti mesi di inattività e al club di non perdere il controllo su un tesserato valido e ancora giovane.



Le destinazioni possibili sono al momento due: Torino o Genoa. Sia granata che rossoblù sono alla ricerca di rinforzi per i propri reparti arretrati e in Kumbulla troverebbero una pedina affidabile e che già ben conosce il campionato italiano. Tra i due club i piemontesi appaiono al momento in vantaggio sui liguri. Per il Grifone, infatti, il romanista non è al momento la prima scelta in una lista che comprende diversi nomi, da Ostigard a Cittadini, passando per il marocchino del Volendam Benamar e lo svedese del Celtic Lagerbielke. Sulla panchina del Toro, inoltre, Kumbulla ritroverebbe quel Ivan Juric che lo lanciò da titolare, giovanissimo, in Serie A ai tempi del Verona.