Più Ziyech che Thauvin per il mercato della Roma: la pensano così i bookmaker a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. Un rinforzo per l'attacco e uno per il centrocampo sono gli obiettivi giallorossi, e per i quotisti il nome su cui puntare è Hakim Ziyech, centrocampista in forza all'Ajax su cui il club olandese ha abbassato molto la richiesta di 35 milioni fatta a giugno. Sul tabellone Sisal Matchpoint l'arrivo del marocchino è offerta a 3,50, ma in tabellone compare anche l'opzione Florian Thauvin. Il giocatore del Marsiglia su cui - secondo la stampa francese - la Roma punta per la fascia destra dell'attacco, non ha giocato titolare nella prima giornata di campionato (ma ha comunque segnato un gol) e il suo sì è dato a 5,50.