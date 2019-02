Ieri David Pizarro era all’Olimpico insieme a Bruno Conti per vedere il match di Champions con il Porto. Il cileno ha applaudito Zaniolo, ecco le sue parole a ForzaRoma.info La partita, come tutte quelle di Champions, è stata equilibrata e si deciderà sul particolare. Peccato per questo gol fortunato del Porto, ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. La Roma comunque ha la possibilità di passare il turno.Sono già un paio di partite che lo vedo dal vivo all’Olimpico, ha qualità, voglia e l’umiltà dei grandi campioni che si sacrificano per la squadra. Mi auguro che la Roma se lo tenga per tanti anni, non so come la prenderebbe la piazza in caso di cessione. Non credo che gliela farebbero passare liscia…Aspettiamo un po’, ha un peso importante, è una maglia storica. Il ragazzo deve dare continuità a quello che sta facendo ora. Sono convinto che continuerà a far bene, ma per la 10 aspetterei un pochettino perché ha un peso enorme e potrebbe non essere positivo per lui.La Roma è sempre stata abituata al regista, poi si sfruttava De Rossi un po’ più avanti, mandandolo al tiro. Mi auguro che possano trovare questo regista, la Roma è abituata a far partire da dietro la giocata. Pensavo potesse arrivare Torreira, mi è dispiaciuto sia andato all’Arsenal perché è un ruolo difficile da trovare. Mi piacciono Sensi, che ha personalità e regia, e Tonali. Sono giocatori che per la qualità del gioco e per la storia della Roma possono fare bene