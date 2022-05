Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, negli ultimi giorni è stato accostato alla Roma. I buoni rapporti tra il serbo e Josè Mourinho sono rinomati. Interpellato su un possibile arrivo a Roma del giocatore, non sono arrivate smentite da parte del tecnico portoghese.



L'allenatore della Roma si è così espresso in merito alla vicenda: "È un giocatore fantastico, ma qualsiasi risposta su questo argomento non farebbe bene né a me né al giocatore". Il classe 1988 ha un contratto in scadenza con i Red Devils nel 2023. Lo riporta A Bola.