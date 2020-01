Ha passato la giornata con la famiglia tra Ottavia e Trigoria ma in costante contatto con Petrachi e l'agente Davide Lippi. Politano non sta nella pelle e vuole una volta per tutte rivestire la maglia giallorossa. L'esterno ha vissuto queste ore con grande tensione anche se rincuorato dalla Roma sul buon esito della trattativa. Ora che la fumata bianca è vicina potrà finalmente essere ufficializzato ed essere convocato per la sfida al Genoa di domenica.