Rui Patricio non trasmette più la sicurezza necessaria e i dati sono inequivocabili. La Roma è all'ultimo posto per la percentuale di parate in Serie A (47,4%). Infatti sono ben 11 i gol subiti in appena 6 giornate di campionato, la media è di un gol incassato ogni due tiri verso lo specchio della porta con solo 8 interventi da parte dell'estremo difensore portoghese su 19 conclusioni avversarie.