Continua la preparazione della Roma in vista della prossima stagione; alle 20:00, i giallorossi scenderanno in campo per la terza amichevole dell'estate. Dopo la partita contro il Trastevere e la gara contro il Sunderland, oggi la squadra di Josè Mourinho affronterà il Portimonense, club portoghese di prima divisione.



LE SCELTE - Ci saranno diversi cambi rispetto all'ultima partita con tanti nazionali che sono tornati a disposizione del tecnico portoghese come Abraham (che partirà dalla panchina) e Cristante. Partirà fuori nuovamente anche Zaniolo, mentre Pellegrini, nonostante la botta presa alla schiena nell'allenamento di ieri, sarà in campo.



FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Tripi; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Felix.



PORTIMONENSE (4-2-3-1): Samuel; Moufi, Pedrao, Relvas, Seck; Estrela, Bruno; Rui Gomes, Anderson, Welinton, Yago.