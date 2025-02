Roma-Porto: designato l'arbitro della finale di Euro 2024 dopo lo sfogo di Ranieri

Getty Images

E' stata comunicata la scelta del sestetto arbitrale che dirigerà, gara di ritorno dei playoff di Europa League in programma giovedì 20 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. Roberto Rosetti, designatore UEFA, ha risposto allo sfogo del tecnico giallorosso Claudio Ranieri dopo la gara di andata con uno dei migliori fischietti disponibili, il francese: è l'arbitro che ha diretto la finale degli Europei 2024 tra Spagna e Inghilterra.- "La cosa che non mi sta bene, e parlo con Rosetti: tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima e onestissima. Come fa a mandare a Oporto un arbitro che su 22 partite la squadra ospite ha fatto solo 9 pareggi? Perché questa designazione? Poi i tanti cartellini... per me stava aspettando qualcosa in area per farli vincere. Ho detto ai ragazzi di non protestare, ma lui arbitra così. 8 ammoniti nostri e un espulso: qualcosa c'è stato, ma anche dell'altro. Ho mandato via i giocatori, non meritava il saluto. Su un campo internazionale una cosa del genere: non scherziamo".

Letexier ha già arbitrato tre gare dei capitolini in Europa League, tutte nella stagione 2023/24:vs Slavia Praga 9 novembre 2023: 2-0 per i cechi a Pragavs Brighton 7 marzo 2024: 4-0 per la Romavs Bayer Leverkusen 2 maggio 2024: 0-2 per i tedeschi.François Letexier FRAAssistenti: Cyril Mugnier FRA, Mehdi Rahmouni FRAQuarto uomo: Mathieu Vernice FRAVar: Willy Delajod FRAAvar: Benoît Millot FRA