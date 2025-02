Roma-Porto, le pagelle di CM: Dybala brilla, sprint Angeliño

AFP via Getty Images

La Roma batte il Porto e passa agli ottavi di finale. Decide una straordinaria doppietta di Dybala che ribalta la rete di Omorodion. Poi Pisilli firma il tris. Bene anche Shomurodov e Koné. Sbaglia troppo Ndicka.5,5 – Scalda in guantoni con una bella uscita al 10’. Poi confeziona con Paredes un pasticcio che porta al gol di Omorodion.6 – Schierato titolare ancora una volta al posto di Hummels. È in fiducia e inizia la partita con un cross morbido per la testa di Pellegrini che però spara alto. Sbaglia poco (dal 92' Saud SV)6 – Fa a sportellate con Omorodion per tutta la gara. Costa gli nega la gioia del gol.

5 – Si fa bruciare da Omorodion in occasione del vantaggio. Da un suo errore nasce il palo del centravanti.6 – Torna a giocare sulla fascia destra dopo l’esperimento riuscito dell’anno scorso. Inizia un po’ timido e sbaglia alcuni cross. Poi cresce col passare dei minuti anche in fase difensiva (dall’87’ Rensch 5,5: sfortunato nell'autogol)6,5 – Copre tutte le zone del campo e lotta come un gladiatore in quello che ormai è diventato il suo Colosseo. Propizia il 2-1 di Dybala.6 – È protagonista in negativo nell’occasione del gol del Porto. Scivola sul passaggio di Svilar e Omorodion ne approfitta per fare il gol dell’1-0. Fa perdere le staffe a Eustaquio che viene espulso per un fallo di reazione.

7 – La solita furia a sinistra. Un incubo per i difensori del Porto che non riescono mai a contenerlo. Nel finale l’assist per Pisilli7,5 – La sua partita inizia con lo stesso copione dell’andata. Gioca tanti palloni e prende qualche calcione di troppo dagli avversari. Trova la prima rete in Europa League pareggiando il match. Poco dopo arriva anche la doppietta (dall’87’SV)6 – Ha la palla gol dopo appena 5 minuti, ma spara alto con il colpo di testa. Nel primo tempo è tra i più pimpanti (dal 78’

7: si fa trovare pronto sul cross di Angeliño e trova il gol del 3-1)6,5 – Titolare al posto dell’infortunato Dovbyk. È bravissimo nel triangolo che porta al gol Dybala. Sbaglia un gol sotto porta nella ripresa (dal 78’SV): Ranieri 6,5 – La Roma trema ma passa il turno. Il turnover di Parma ha pagato ed è proprio Dybala a portare i giallorossi agli ottavi.Costa - 6Pedro – 5,5Otavio - 5Djalo - 5Joao Mario – 5,5Moura - 5Varela - 5Eustaquio - 4,5Vieira – 5,5Pepe - 5

Omorodion – 7Borges 6Mora 6Namaso 6Perez 6Gomes 6: Anselmi 5