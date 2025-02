Lariscatta la terribile due giorni di Champions delle squadre italiane e porta in alto la bandiera italiana in Europa Leaguenel ritorno dei playoff di qualificazione. All'Olimpico si partiva dall'1-1 della gara di andata al Do Dragao e il vantaggio iniziale disembrava aver indirizzato la gara in negativo per Ranieri. C'è voluto unstrepitoso e autore di una doppietta (da quando è alla Roma ha segnato oltre il doppio dei gol rispetto a qualunque altro giocatore) per riportare la gara verso i colori giallorossi con il gol diin chiusura e prima dell'autogol a tempo scaduto diche ha chiuso i conti. La Roma passa quindi agli ottavi di finale e resta una delle 4 formazioni italiane rimaste in corsa in una competizione europea. Domani a Nyon il sorteggio che accoppierà Pellegrini e compagni aper un possibile Derby Europeo unico nella storia.

Roma-Porto 3-2Marcatori: 27' Samu (P), 35' Dybala (R), 39' Dybala (R) 83' Pisilli (R), 96' Rensch (aut.)(P)Assist: 27' Vieira (P), 35' Shomurodov (R), 39' Kone (R), 83' Angelino (R)ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (93' Saud), Mancini, Ndicka; El Shaarawy (87' Rensch), Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini (77' Pisilli), Dybala (87' Baldanzi) ; Shomurodov (77' Soule).A disposizione: De Marzi, Gollini, Abdulhamid, Hummels, Soulè, Nelsson, Baldanzi, Sangarè.Allenatore: Ranieri.PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Otavio (66' Mora), Perez, Djalo; Joao Mario, Varela (81' Perez), Eustaquio, Moura ; Pepe (56' Borges), Samu, Vieira (81' Gomes).

A disposizione: Ramos, S. Portugal, Marcano, Namaso, Andrè Franco, Gul, Ze Pedro.Allenatore: Anselmi.Arbitro: LetexierAmmoniti: Otavio (P), Dybala (R), Perez (P), Anselmi (P), Paredes (R)Espulsi: Eustaquio (P)Borges scatta sul fondo e crossa in mezzo trovando la deviazione sfortunata di Rensch nella sua porta.Angelino va sul fondo, mette un cross arretrato per l'accorrente Pisilli il quale in spaccata batte Diogo Costa e chiude i conti.Rilancio lunghissimo di Diogo Costa che trova scoperta la difesa giallorossa. Ndicka rincorre Samu che però riesce a calciare davanti a Svilar trovando però soltanto il palo esterno che grazia la Roma.

Dybala lancia Shomurodov in verticale con l'uzbeko che batte Diogo Costa, ma la partenza era in fuorigioco.Clamorosa occasione sprecata da Shomurodov. Cross dalla sinistra su cui arriva Dybala, con l'argentino che strozza il sinistro, ma serve involontariamente Shomurodov che, sottoporta e liberissimo, alza il piattone sopra la traversa.. Paredes lo provoca con una spallata e il centrocampista del Porto reagisce con un pugno rifilato sul petto all'argentino. Il Var richiama l'arbitro alla On Field Review e Letexier estrae il rosso. Porto in 10.

Grandissima occasione per la Roma. Dybala pennella una punizione su cui Mancini ci arriva di testa, ma trova la respinta di Diogo Costa. La palla rimane però in area piccola dove Ndicka, due volte, non riesce a battere a rete trovando un doppio intervento della difesa anche sulla linea.Ancora Paulo Dybala! L'attaccante argentino riceve in area dalla destra, rientra sul sinistro e batte sul primo palo un colpevole Diogo Costa.Gran gol di Dybala che si libera in area con un 1-2 con Shomurodov, resiste alle cariche e poi in pallonetto supera Diogo Costa per l'1-1.

Erroraccio di Svilar che sbaglia il passaggio verso Paredes e concede la prima occasione a Eustaquio su cui proprio il portiere si immola. La palla però rimane a disposizione del Porto e Samu Aghehowa in rovesciata in area piccola batte Svilar.Gran cross dalla destra di Pellegrini a centro area su cui svetta Shomurodov, ma il cui colpo di testa finisce a lato sfiorando il palo.Gran palla verticale per Pepe che sbuca alle spalle di Mancini e controlla davanti a Svilar, ma viene rimontato all'ultimo da El Shaarawy.Cross di Celik per Pellegrini che di testa manda alto sopra la traversa.