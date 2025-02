AFP via Getty Images

è la gara di ritorno del Playoff di qualificazione agli ottavi di finale dell'2024/25. Si arriva alla gara dopo il pari per 1-1, condito da tante polemiche arbitrali, del Do Dragao di 7 giorni fa. I giallorossi didevono vincere per passare il turno e giocarsi gli ottavi di finale contro una fra Lazio e Athletic Club. L’Olimpico sarà sold out e l'allenatore romano punta a migliorare un record negativo della sua lunga carriera: non raggiunge gli ottavi di finale di Europa League (ex Coppa Uefa) dalla stagione 1999/2000.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Roma-Porto in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.PORTO (3-5-2): Diogo Costa; Otavio, Perez, Djalo; Joao Mario, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Samu, Vieira. Allenatore: Anselmi.Partita: Roma-PortoData: giovedì 20 febbraioOrario: 18.45Canale Tv: Sky

Streaming: Now, Sky Go