Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri della Uefa, spiega perché non è stato fischiato il fallo di mano a Pepe in Roma-Porto. Queste le parole dell'ex fischietto italiano a Sky Sport: "Sul caso c'è stato un controllo del VAR che ha dimostrato che l'intervento era avvenuto fuori dall'area di rigore del Porto, inoltre il VAR aveva ritenuto che non vi fossero gli estremi per fermare il gioco"