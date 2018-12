La Roma si giocherà gli ottavi di finale di Champions contro il Porto. I giallorossi sono stati estratti contro i lusitani a Nyon e cercheranno una rivincita dei preliminari del 2016. Lì c’era Francesco Totti, sempre più in veste di talismano, che ha parlato subito dopo il sorteggio.Siamo stati fortunati vedendo le altre squadre, però non dobbiamo sottovalutare il Porto perché è una squadra forte e impegnativa, prima in classifica nel proprio campionato. Ha fatto un girone ad altissimo livello, affronteremo una squadra difficile e nel rettangolo di gioco è tutto diverso.Se ne parla a febbraio, c’è tempo per tornare in noi stessi. Cercheremo di arrivare a febbraio al top.Non sono tantissimi due mesi ma neanche pochi. La continuità, i risultati, la fiducia… Tutti devono compattarsi e uscirne come abbiamo fatto altre volte.Ci sono tante cose da dirgli in questo momento. Siamo abituati ai ‘ma’ e ai ‘se’. Oggi è l’allenatore della Roma e siede su quella panchina, cercheremo e cercherà in primis di portarci dove eravamo lo scorso anno. Speriamo di ripeterci in Champions anche se non sarà semplice. Dobbiamo ritrovare risultati in campionato, siamo a 2 punti dalla quarta e abbiamo la possibilità di ribaltare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Le parole non servono, deve essere bravo lui a trovare la soluzione. Da noi ha tutto l’appoggio possibile. Lui è uno bravo e preparato, tirerà fuori la squadra da questo momento.