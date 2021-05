L’austriaco Marcel Sabitzer, ventisette anni, piace eccome a Mourinho. Il centrocampista, cartellino di proprietà del Lipsia ma contratto in scadenza il trenta giugno 2022 è valutato comunque una quarantina di milioni. A queste cifre è da escludere che si possa arrivare a dama. Ma secondo il Romanista la società di proprietà della Red Bull se il giocatore dovesse rifiutare il prolungamento, sa che dovrà abbassare le pretese. E, inoltre, con la Roma ha un canale aperto da un paio di anni, prima con il prestito di Schick (non riscattato) e nell’ultima stagione col il prestito di Justin Kluivert, trattativa in cui su volere di Raiola (procuratore dell’olandese) non fu inserita nessuna cifra per il riscatto. il Lipsia vorrebbe acquistare il cartellino di Kluivert per il quale è stata già fatta un’offerta di circa dodici milioni di euro più una serie di bonus. Con un ulteriore conguaglioa favore del Lipsia si potrebbe fare.