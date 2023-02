Salisburgo-Roma, andata dei playoff di Europa League, è durata solo 45 minuti per Paulo Dybala: l'attaccante argentino, schierato titolare nel tridente offensivo con Abraham e Pellegrini, è stato sostituito da José Mourinho all'intervallo della sfida, lasciando il posto a Zeki Celik. Un primo tempo non brillante, la Joya è stata chiusa dai difensori austriaci, ma dietro al cambio anche motivazioni fisiche.



LA SITUAZIONE - Dybala ha accusato alcuni duri contrasti, a risentirne è stata la gamba sinistra. Come si vede dalle immagini di Sky Sport, l'argentino si è seduto in panchina alla ripresa e si è applicato da solo una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, il che fa temere un problema muscolare al flessore. Attesa per conoscere le sue condizioni.



MOURINHO - A fine partita, intervenuto a Sky Sport, José Mourinho ha confermato problemi per Dybala: "Come sta? Non lo so. Mi ha detto che non era in condizione di giocare il secondo tempo. Non so se è infortunio, precauzione, in questo momento non lo so".