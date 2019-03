Il presidente del Porto, Jorge Pinto da Costa, è tornato a parlare del match di Champions League che ha visto il suo Porto vittorioso contro la Roma. Attraverso i canali tematici della società portoghese lo stesso presidente si è espresso in merito all'arbitraggio del turco Cakir tanto contestato dalla controparte giallorossa per il mancato rigore assegnato a Schick.



Ecco le parole del numero uno dei Dragoes: "Mi congratulo col Var per le decisioni prese durante il match. Non era facile e devo dire che tutto è stato interpretato correttamente. L'Uefa ha analizzato tutti gli episodi controversi e li ha mostrati a tutti, mi sembra tutto chiaro".