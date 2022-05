Dopo giorni di anticipazioni la Roma ha ufficialmente presentato la maglia per laUn look semplice ed elegante con due tonalità di rosso divise al centro della divisa. La novità più grande riguarda il logo "ASR" ripetuto più volte su tutta la trama della nuova divisa giallorossa. I dettagli, così come il logo dello sponsor tecnico e quello di Digital Bits,Altra novità rispetto alla scorsa stagione. Nelle foto di presentazione della maglia presenti, oltre al capitano Pellegrini e a Roger Ibanez, ancheLa nuova maglia potrebbe essere indossata già sabato contro il Venezia.