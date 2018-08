Dennis Man piace alla Roma, ma per il momento non si muove dalla Steaua Bucarest. Il presidente George Becali lo ha blindato quest’estate, nonostante diversi club fossero pronti a investire importanti somme per lui. “Ho rifiutato 14 milioni per Man, non solo gli 11 offerti dalla Roma – ha detto Becali a Prox -. Non parlo di offerte ufficiali, ne abbiamo discusso e ho fatto sapere che per 14 milioni non lo avrei fatto muovere. Ho chiesto 30 milioni, devo resistere due anni e dopo valuterò le offerte”. Man è un’ala destra di piede mancino, nella scorsa stagione si è messo in mostra segnando 8 gol nella massima serie romena