La Roma ha trovato l'accordo con l'Ajax per Justin Kluivert. L'intesa è stata raggiunta sulla base di 15 milioni più 5 bonus, oltre a una percentuale su una eventuale futura rivendita. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è arrivato l'ok del club olandese, con i contratti che sono in via di definizione. Dopo Marcano dal Porto e Cristante dall'Atalanta, che oggi ha svolto le visite mediche, il direttore sportivo giallorosso Monchi piazza un altro colpo in vista della prossima stagione. Il calciatore olandese classe 1999, cresciuto nel settore giovanile degli ajacidi, potrebbe sbarcare in Italia già nel weekend per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club capitolino.