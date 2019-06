L’odissea di Matheus Guedes, ‘sopravvissuto’ alla rivoluzione di James Pallotta e alla successione di ben tre direttori sportivi, finalmente ha una fine. Il difensore brasiliano, che non ha rinnovato il contratto con il Santos per cercare fortuna in Europa, sarà della Roma: dopo mesi di trattative, prima con Monchi, poi con Massara e infine con il suo successore, Guedes potrà sbarcare in Italia per cominciare l’avventura italiana. Nelle prossime settimane - secondo quanto raccolto dal corrieredellosport.it - il difensore classe ’99 atterrerà a Fiumicino per sostenere le visite mediche con la Roma. Poi Matheus Guedes andrà in prestito in un club ancora da definire: la certezza è che sarà una squadra di Serie A per farlo ambientare nel calcio italiano il più velocemente possibile