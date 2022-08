La Roma ha ingaggiato un giovane da un talent, "One of Us": un concorso aperto a tutti i giocatori non professionisti che coltivano il sogno di giocare in una squadra di Serie A. I migliori 22 ragazzi hanno disputato una "finale" ed è stato scelto un solo prospetto che ha firmato un contratto annuale con la Roma per la stagione 2022-2023. Il ragazzo è un 2004, si chiama Gabriele Natale e arriva dal Piemonte. Si unirà alla Primavera.