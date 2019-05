Kostas Manolas è senza dubbio uno dei giocatori della Roma più seguiti dalle big europee e in estate potrebbe anche lasciare la capitale. Come riporta il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, sul greco è molto forte l'interesse dell'Arsenal, con il club inglese 'ingolosito' dalla clausola rescissoria da 36 milioni di euro presente sul contratto del difensore. Attualmente sono in corso contatti tra la dirigenza dei Gunners e Mino Raiola, agente del giocatore.