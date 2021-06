Dieci giorni, o comunque prima degli Europei. Tiago Pinto sta cercando di accelerare alcune operazioni in entrata per evitare che i cartellini possano schizzare dopo la rassegna. Il primo nome da chiudere è quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero per cui i giallorossi hanno aperto un tavolo di trattative con l'Arsenal. I Gunners chiedono 20 milioni, la Roma per il momento arriva a 15 più bonus e pensa di inserire una contropartita (Under o Diawara). Nel mirino c'è sempre anche Koopmeiners.