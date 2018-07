Dopo i 9 acquisti di giugno, ora Monchi si ferma e pensa al mercato in uscita. Come scrive repubblica.it, Ziyech non è ancora così vicino come assicurano in Marocco, la priorità del ds spagnolo è quella di sfoltire la rosa (Defrel, Gerson e Bruno Peres sono in uscita). In caso di arrivo del marocchino, non sarebbe da escludere la cessione di Strootman, per il quale però, al momento, non sono pervenute offerte (la clausola dell’olandese è scesa ora a 35 milioni). Per quanto riguarda la situazione Florenzi, l’incontro per il rinnovo di contratto tra Monchi e il suo agente è slittato in settimana