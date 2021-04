Sempre più probabile il cambio di guida tecnica sulla panchina della Primavera dalla prossima stagione. Alberto De Rossi, infatti, è in scadenza a giugno e al momento non sembrano esserci presupposto per il rinnovo. Si tratterebbe di un addio epocale visto che il papà di Daniele allena nelle giovanili dal 1997. In pole per sostituirlo c'è l'allenatore del Cosenza Roberto Occhiuzzi. Il tecnico, impegnato in una complicatissima corsa salvezza in Serie B, nonostante l'esonero sfiorato fino a qualche settimana fa piace molto a Trigoria ed è entrato prepotentemente in corsa. Resta ancora valida l'opzione di promuovere Fabrizio Piccareta, da anni impegnato nelle giovanili giallorosse. Occhio anche ad altri nomi a sorpresa come quello di Francesco Modesto della Pro Vercelli.