Roma Primavera, al femminile è dominio nel derby con Lazio: 10-0 con 4 doppiette!

37 minuti fa



Nel campionato Femminile Primavera la Roma fa il brutto e il cattivo tempo e domina letteralmente il derby andato in scena ieri - sabato 30 marzo - contro le cugine della Lazio. Il risultato finale è larghissimo e parla di un match a senso unico, che le giocatrici della Primavera giallorossa sono state in grado di vincere per 10-0.



QUATTRO DOPPIETTE - Se la perentorietà del risultato non fosse abbastanza, ad aggiungere colore al dominio della Roma è la festa delle marcatrici, visto che sul tabellino si leggono ben quattro doppiette. Hanno infatti esultato due volte Martins, Cherubini, Pellegrino e Canale, mentre le altre due reti sono arrivate dai piedi di Bernardi e Galli.