La Roma, dopo la cessione di Hermoso al Bayer Leverkusen, è alla ricerca di un difensore centrale. I giallorossi vogliono rinforzare il reparto arretrato con un giovane di prospettiva e la scelta sarebbe ricaduta di Saba Goglichidze, già nel mirino di Milan e Juventus.

IN ANTICIPO - Nelle ultime ore i gialloross, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbero intensificato i contatti con l'Empoli per il classe 2004 georgiano con l'obiettivo di anticipare la concorrenza. Anche perché la Juventus è in chiusura per Lloyd Kelly, mentre il Milan, con Tomori che non andrà al Tottenham, non farà un'operazione in difesa in questo mercato di gennaio.

TRATTATIVA - La Roma sta cercando di affondare nelle ultime ore di mercato cercando di convincere l'Empoli, in piena lotta salvezza, a lasciar partire un difensore importante anche se, nella partita con la Juventus, è rimasto in panchina per scelta di Roberto D'Aversa.