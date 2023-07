La Roma ieri è atterrata in Portogallo dove sta per iniziare la sua seconda parte di ritiro pre campionato. Dopo le fatiche di Trigoria la squadra giallorossa è pronta ad alzare i ritmi e i carichi di lavoro in vista dell'avvicinamento alla prossima stagione. Gli uomini di Mourinho, questa mattina, si sono ritrovati presso l'Estadio Municipal di Albufeira per la prima seduta di allenamento in terra portoghese. Lo Special One ha atteso ad uno ad uno i suoi giocatori per salutarli prima di ritrovarsi insieme sul terreno di gioco. L'unico giocatore assente è Ola Solbakken. L'attaccante norvegese non ha ancora recuperato del tutto la botta presa nell'ultima amichevole contro il Latina. L'entità dell'infortunio non è preoccupante, si tratta di un affaticamento muscolare alla coscia destra, ma serviranno, comunque, alcuni giorni di lavoro personalizzato.