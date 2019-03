Il tempo di archiviare la delusione per il brutto ko nel derby con la Lazio che la Roma deve pensare da subito all'importantissima partita di mercoledì sera contro il Porto, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella seduta di allenamento di oggi non si è visto nuovamente il difensore Kostas Manolas, alle prese con una sindrome influenzale che ieri gli ha impedito di partecipare alla partita.