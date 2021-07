La Roma accende i motori in vista della prossima, con i calciatori a disposizione e non impegnati con le rispettive nazionali che raggiungeranno Trigoria per effettuare i tamponi, prima delle visite mediche e dei primi allenamenti nel centro sportivo giallorosso. José Mourinho inizierà dunque a prendere contatto coi suoi calciatori e fra questi c'è un Edin Dzeko fortemente desideroso di conoscere i piani relativi al suo futuro dell'allenatore portoghese.



Il centravanti bosniaco è legato alla Roma per un altro anno e ha un ingaggio da 7,5 milioni di euro che pesa notevolmente sulle casse del club. Dzeko, che sta benissimo nella Capitale e non ha mai palesato la volontà di andarsene, vuole però comprendere quanto sarà centrale nelle future strategie dei Friedkin, considerando i ripetuti rumors su Belotti e di altri profili per rinforzare il reparto offensivo delle passate settimane.