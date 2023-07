Talento, figlio d'arte e centrocampista offensivo. Anche se non è quello che ancora serve a Mourinho. La Roma - come riporta Relevo - ha trovato un principio d'accordo col Real Madrid per il 19enne Julen Jon Guerrero. Fantasista tecnico, con un occhio speciale per il gol e per l'assist, ma bravo anche a muoversi senza palla e arrivare in area di rigore a motore spento per fare male il figlio di Julen (leggenda dell'Athletic Bilbao), gioca da anni nel settore giovanile del Real Madrid e dal papà sembra aver ereditato soprattutto l'eleganza nel gioco. Jon è di scuola Malaga, quella che si è portato gelosamente con sé nel passaggio ai Blancos, avvenuto nel 2018, lungo l'ascesa nel sistema de La Fábrica, dalla squadra Infantil A (8 gol in 14 gare) alla Juvenil A, con tanto di debutto in Youth League.