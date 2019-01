La Roma sta da tempo trattando con l'Atalanta Gianluca Mancini e secondo il Corriere dello Sport c'è già un principio di accordo per la fine di questa stagione. A giugno il club giallorosso sborserà 25 milioni di euro per il centrale difensivo a cui è stato proposto un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro netti. Difficile, se non impossibile che l'affare possa essere anticipato in questa finestra di mercato.