Un impatto importante in una partita difficile. Azmoun contro il Monza si è fatto apprezzare andando vicinissimo al gol (palo interno) e aprendo la strada per la perla di El Shaarawy. Nel finale convulso l'iraniano, però, ha rimediato un problema al polpaccio destro. Non quello che lo aveva fermato mesi fa, ai tempi del Bayer Leverkusen, e che lo aveva fatto arrivare a Trigoria ancora acciaccato. Azmoun è uscito dal campo zoppicando. Un semplice risentimento o una nuova lesione? Solo gli esami possono dare una risposta, ma l'esito potrebbe arrivare non prima di domani. Nel caso di lesione Mourinho rivedrebbe Azmoun soltanto dopo la sosta di novembre