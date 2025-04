AFP via Getty Images

Roma, problema alla spalla per Pellegrini: fuori nella ripresa nel derby, le condizioni

Federico Targetti

E' durata poco meno di un'ora la partita di Lorenzo Pellegrini nel derby di ritorno contro la Lazio, 32esima giornata di campionato. Il capitano della Roma, protagonista all'andata con tanto di goal, si è dovuto arrendere al 59' per via di un dolore alla spalla dopo una caduta e ha lasciato il campo a Shomurodov.



Non si tratta di un infortunio muscolare, ragion per cui è difficile stabilire i tempi di recupero, ma di certo Pellegrini è da considerare in dubbio per la prossima partita di campionato, sabato 19 aprile contro il Verona.