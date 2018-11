Problema in casa Roma, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Uno scontro diretto fondamentale, per cui Eusebio Di Francesco rischia di non avere a disposizione Edin Dzeko. Nell'allenamento di ieri l'attaccante bosniaco aveva avuto un indurimento muscolare alla coscia, che si è riproposto anche oggi, nella seduta di rifinitura.



A FORTE RISCHIO - Per il momento Dzeko resta tra i convocati di Eusebio Di Francesco, ma il suo utilizzo domani è in dubbio. Una nuova valutazione verrà fatta dallo staff medico domattina, ma visto l'impegno con l'Inter di domenica sera, l'utilizzo dell'ex City è a forte rischio.