Non comincia bene l'avventura in Europa League della Roma che, in questi minuti, sta vivendo il suo debutto europeo stagionale contro lo Sheriff Tiraspol. Intorno al 28', appena prima del cooling break stabilito dall'arbitro Treimanis, Renato Sanches si è avvicinato per comunicare qualcosa alla panchina. Possibile un problema muscolare per lo sfortunato lusitano, costretto ad alzare bandiera bianca, venendo sostituito da Paredes.



CONDIZIONI DA VALUTARE - Prima ansia del match per Josè Mourinho con le condizioni del suo mediano che verranno monitorate nelle prossime ore.