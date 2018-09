Kostas Manolas rischia di saltare Chievo e Real Madrid. Il difensore giallorosso è infatti uscito in anticipo dalla partita di ieri sera tra l’Ungheria e la sua Grecia per un infortunio alla caviglia destra rimediato nel secondo tempo. Intervento irruento dell’ungherese Sallai che ha rifilato un brutto calcio al malleolo di Manolas che portava e difendeva palla a centrocampo.



Durante il cambio di direzione del giallorosso, il centrocampista del Friburgo non ha fermato la corsa e ha colpito il difensore: Manolas è rimasto qualche secondo a terra, poi si è rialzato andando a muso duro contro Sallai. Un paio di scatti nei minuti successivi all’intervento, poi al 52′ dopo un calcio di punizione in attacco il greco è stato costretto a uscire zoppicando dal campo. Oggi Manolas rientrerà a Roma e valuterà con lo staff medico giallorosso la condizione della caviglia.