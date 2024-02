Roma, problemi alla coscia per Karsdorp. Tac negativa per Llorente

I 120' di battaglia contro il Feyenoord hanno portato stanchezza ai giocatori della Rome anche qualche problema fisico. Ad avere la peggio ieri sera è stato Diego Llorente che è stato ricoverato a Villa Stuart dopo un testa a testa con Ueda. Trauma cranico per lui, ma la tac è negativa. De Rossi in conferenza stampa ha poi rassicurato: "Credo non sia nulla di grave". Stop per Karsdorp che ieri ha avuto un problema alla coscia e questa mattina farà un controllo per stabilire l'entità dell'infortunio.