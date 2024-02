Roma, problemi per Cristante: le condizioni

Non arrivano buone notizie per Daniele De Rossi. Nel corso della sfida tra Roma–Inter, Bryan Cristante è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo per un infortunio. Al suo posto, al minuto 61′, è subentrato Bove. Le condizioni del centrocampista giallorosso saranno da monitorare, ma al momento sembra che possa trattarsi di un problema alla schiena.