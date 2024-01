Roma, problemi per Dybala: cambio immediato

Redazione CM

Brutte notizie per Josè Mourinho. Al termine del primo tempo di Lazio-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, Paulo Dybala ha richiamato l’attenzione dello staff medico giallorosso, per un non precisato problema fisico. Come riportato da Mediaset, il numero 21 argentino è uscito con un’espressione buia in viso, facendo capire di non poter continuare il derby della Capitale. Si tratta, verosimilmente, di un problema muscolare. Al suo posto, il tecnico lusitano ha deciso di far entrare Lorenzo Pellegrini. Nel corso delle prossime ore, l'ex Juventus svolgerà gli esami strumentali di rito per comprendere le sue reali condizioni. Al momento, è assolutamente probabile la sua assenza nella sfida in campionato contro il Milan.