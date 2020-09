Rick Karsdorp ieri è tornato in campo con la Roma nel test con la Sambenedettese. Non si sblocca però la sua cessione, già definita nei giorni scorsi, all'Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni a rallentare la chiusura della trattativa ci sono alcuni problemi relativi alle commissioni. Non è escluso che il club nerazzurro possa virare su un nuovo obiettivo.