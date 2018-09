La Roma prosegue il suo lavoro in vista della sfida contro il Chievo di domenica. Buone notizie per quanto riguarda Perotti, tornato ad allenarsi in gruppo, mentre ci sono dubbi su Alessandro Florenzi e Javier Pastore. Come riporta Sky Sport, l'esterno sente ancora un fastidio sotto al ginocchio quando corre, mentre il Flaco ha un affativamento muscolare e oggi si è sottoposto a una visita di controllo a Villa Stuart.