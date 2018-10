Salgono a 14 i tifosi colpiti da Daspo per gli incidenti avvenuti a Liverpool e a Roma in occasione della doppia sfida di Champions. L’ultimo provvedimento emesso dal Questore di Roma ha colpito un tifoso che, protagonista delle violenze del pre-gara di Anfield, è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo. Oggi a Liverpool è attesa la sentenza per Filippo Lombardi, l’ultrà romanista accusato dell’aggressione a Sean Cox